Diretta Olimpiadi, Federica Pellegrini settima nella quinta finale olimpica. Burdisso bronzo nei 200 farfalla. Canoa, Rosetti positivo: ma gli azzurri del 4 senza conquistano il bronzo

Mercoledì 28 Luglio 2021, 03:15 - Ultimo aggiornamento: 04:05

Dodici medaglie: sei bronzi, cinque argenti, un oro. Parte da questo bottino l'Italia delle Olimpiadi dopo quattro giorniìate di gara. Nella quinta, oggi 28 luglio, occhi puntati su Federica Pellegrini. La Divina è per sempre nella storia: dopo aver compiuto l'ennesimo ribaltone della sua carriera ha conquistato la sua quinta finale nei 200 stile libero in altrettante Olimpiadi. Nessuna donna ci era mai riuscita nella storia. Sempre nel nuoto finale 200 farfalla uomini con Federico Burdisso. Poi la finale 1500 metri stile libero donne con la romana Simona Quadarella. Nel ciclismo, cronometro uomini con Alberto Bettiol e Filippo Ganna. Nei tuffi: finale trampolino 3 metri sincro uomini: Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Dopo l'esordio vincente e convincente contro la Germania, torna l'Italbasket: nel girone B uomini affrontaAustralia. L'Italvolley invece affronta il Giappone-Italia.

Olimpiadi, la giornata in diretta

Ore 3.50 BURDISSO È BRONZO NEI 200 FARFALLA

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federico Burdisso è medaglia di bronzo nella finale dei 200 delfino



Ore 3.46 NUOTO, TITMUS VINCE 200 SL DONNE

La medaglia d'oro è stata vinta dall'australiana Ariarne Titmus, che ha così bissato la vittoria dei 400 stile libero. Argento a Haughey (Hong Kong), bronzo a Oleksiak (Canada). Federica Pellegrini ha chiuso in 1'55«91, distante 2'41» dall'australiana.

Ore 3.46 FEDERICA PELLEGRINI CHIUDE AL SETTIMO POSTO

Federica Pellegrini ha chiuso al settimo posto la sua ultima finale olimpica dei 200 stile libero. L'azzurra è finora l'unica nuotatrice ad aver conquistato la qualificazione a cinque finali olimpiche nella stessa distanza.

Più forti di tuttoooooo! Nonostante l'equipaggio modificato all'ultimo momento, il quattro senza è medaglia di BRONZO! 🥳 Straordinari Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino! 🥉#ItaliaTeam | #StuporMundi | @canottaggio1888 pic.twitter.com/RcBpkW57e2 — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 28, 2021

Ore 3.45 NUOTO, MIRESSI IN FINALE 100 SL, CECCON ELIMINATO

Alessandro Miressi si qualifica per la finale dei 100 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020. Mentre Thomas Ceccon si ferma in semifinale. Miressi ha chiuso al secondo posto la prima semifinale qualificandosi con il terzo tempo complessivo con il tempo di 47.52. Miglior tempo del russo Kliment Kolesnikov in 47.11, seguito dallo statunitense Caeleb Dressel in 47.23. Thomas Ceccon in 48.05 chiude con il 12esimo tempo totale.

Ore 3.43 FEDERICA PELLEGRINI SCENDE IN VASCA PER LA FINALE

Ore 3.40 ITALIA QUINTA NEL 4 SENZA DI COPPIA DI CANOTTAGGIO

L'Italia è quinta nella finale olimpica del 4 di coppia maschile. Nel bacino di Sea Forest Waterway, campo di gara del canottaggio di Tokyo 2020, i quattro azzurri (Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Simone Venier) hanno chiuso la loro gara dietro a Olanda, Gran Bretagna, Australia e Polonia. A metà gara un problema ha compromesso le chance di medaglia dell'equipaggio italiano.

Dopo un martedì intenso che ha portato in dote una medaglia d’argento e due bronzi, gli atleti dell’#ItaliaTeam in gara mercoledì a #Tokyo2020 sono pronti a una nuova giornata di sfide! Il nostro tifo è tutto per voi!!!#StuporMundi pic.twitter.com/nJSbcaK9wx — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 27, 2021

Ore 3.20 TIRO A VOLO, FOSSA: JESSICA ROSSI 25/25 IN PRIMA SERIE

Grande inizio di gara della tiratrice Jessica Rossi, una dei due portabandiera dell'Italia nella cerimonia di apertura di Tokyo 2020, oggi impegnata nella prova di Trap, o fossa olimpica, dei Giochi. L'azzurra non ha commesso errori e guida la classifica delle eliminatorie con 25/25.

Ore 3.16 L'ITALIA È BRONZO NEL 4 SENZA DI CANOTTAGGIO

l'Italia è medaglia di bronzo nel 4 senza di canottaggio. L'equipaggio azzurro, composto da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vicino, è arrivato alle spalle di Australia e Romania. Poco prima di scendere in acqua, l'Italia ha dovuto sostituire Bruno Rosetti, risultato positivo al covid, con Di Costanzo.

Ore 2.31 POSITIVO AL COVID CANOTTIERE AZZURRO ROSETTI

Primo caso di positività al Covid nell'Italia Team alle Olimpiadi di Tokyo 2020. È il canottiere azzurro Bruno Rosetti, che avrebbe dovuto partecipare alla finale del 4 senza. Sarà sostituito in finale da Marco Di Costanzo.