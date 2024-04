Sky e Warner Bros. Discovery, si rafforza la partnership: 10 nuovi canali per i Giochi Olimpici

Sky e Warner Bros. Discovery annunciano un nuovo accordo che rafforza la loro partnership pluriennale e amplia l’offerta dei canali Eurosport disponibili su Sky. Grazie a questo accordo, gli abbonati Sky avranno a disposizione ben 10 canali Eurosport, inclusi nel loro abbonamento, per seguire i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

10 nuovi canali Eurosport per i Giochi Olimpici di Parigi. Roland-Garros in 4K

Ai due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 si aggiungeranno infatti 8 nuovi canali interamente dedicati all’evento – di cui uno in 4K – su cui poter seguire molte altre discipline sportive. In totale, saranno più di 1000 le ore di diretta aggiuntive disponibili su Sky e molti contenuti saranno anche on demand. L’accordo prevede, inoltre, un canale Eurosport 4K che si accenderà il 26 maggio per il Roland-Garros e resterà attivo per le due settimane del torneo.

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia ha detto: «Siamo davvero soddisfatti di questo nuovo accordo, che consolida la nostra partnership con Warner Bros. Discovery. E sono felice di poter dare un’altra bellissima notizia ai nostri abbonati che, grazie a Eurosport, potranno godersi anche in 4K le imprese di Sinner e dei migliori giocatori del mondo al Roland-Garros e seguire su ben 10 canali uno degli eventi sportivi più attesi: i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Tutto questo in una stagione sportiva che non si ferma mai: nella lunga estate che si tinge d’azzurro su Sky spiccano UEFA EURO 2024 e Wimbledon, fino ad arrivare a settembre con le coppe europee di calcio in esclusiva e più partite con i top team di serie A».

Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros.