Nuoto artistico, niente Giochi Olimpici per Minisini: l'atleta romano non andrà a Parigi

In vista dei Giochi Olimpici estivi, il direttore tecnico ha convocato 18 atleti di nuoto artistico, di cui nove proseguiranno gli allenamenti a Roma verso le Olimpiadi di Parigi (5-10 agosto). Gli altri nove, invece, si raduneranno a Savona verso i campionati europei di Belgrado (10-14 giugno).

Minisini non convocato per Parigi 2024, parteciperà agli Europei di Belgrado

Non prenderà parte ai Giochi Olimpici Giorgio Minisini. In occasione delle convocazioni dei due gruppi il direttore tecnico Patrizia Giallombardo ha fatto sapere che farà parte del gruppo che preparerà gli Europei. «La seconda parte della stagione entra nel vivo - ha spiegato - Abbiamo selezionato due gruppi di atleti che affronteranno percorsi diversi: uno destinato alle Olimpiadi di Parigi e un altro che si affaccia al prossimo quadriennio olimpico passando anche per i campionati europei di Belgrado. Di questo secondo gruppo di lavoro farà parte anche il campione Giorgio Minisini, esempio di inclusività e determinazione, che con le sue prestazioni ha promosso l’ingresso degli uomini in un ambiente che era esclusivamente femminile».

«Purtroppo il Cio non ha inserito il doppio misto nel programma olimpico e il regolamento consente di convocare solo 8 atleti più una riserva per nuotare gli esercizi tecnico, libero e acrobatico di squadra.