Tokyo, nuovo record di positivi al Covid: oggi sono 2848

Che c'entrino le Olimpiadi o no, oggi Tokyo registra un nuovo record negativo. O meglio positivo se si considerano i nuovi casi di Covid: 2848, mai un numero così alto da inizio pandemia. A riportarlo è il Guardian, sottolineando che il padrone di casa dei giochi a cinque cerchi ha chiesto agli ospedali della capitale di preparare più letti in vista di un aumento dei pazienti affetti dal virus. Fino a domenica scorsa, secondo i dati ufficiali, il 20,8% dei 12.635 malati di Covid nella capitale era stato ricoverato in ospedale.