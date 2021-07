Medaglie azzurre oggi a Tokyo: argento alla Bordignon, bronzi nel judo e nella spada donne

Martedì 27 Luglio 2021, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 16:12

Rimane fermo ancora a un oro il medagliere dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 della rappresentativa azzurra, ma i numeretti sotto le colonne di argenti e bronzi hanno invece registrato dei cambiamenti. Non l'inizio più prolifico della storia in una competizione olimpica per l'Italia, visti i deludenti risultati nelle varie specialità della scherma che di solito ci arridono e non poco. Ma neanche tutto da buttare, dato che a qualche flop inaspettato è corrisposto qualche exploit non da meno sorprendente.

Le medaglie di oggi: due bronzi e un oro

È il caso della judoka Maria Centracchio una Fiamma Oro che però vede "solo" bronzo, battendo nella finalina della categoria -63kg l'olandese Juul Franssen. Sembra poco in sè e per se, ma se raccontassimo che l'azzurra è partita col numero 27 (ventisette) a tabellone, forse l'impresa non risulterebbe poi così scontata.

L'ultima medaglia di giornata in ordine temporale è l'altro inaspettato argento di Giorgia Bordignon, lombarda (come il cognome suggerisce) di Gallarate, che oltre ad una medaglia al cielo alza anche 232kg, non proprio pizza e fichi, e si issa nella storia diventando la prima atleta italiana a raccoglier medaglia in una gara di sollevamento pesi a cinque cerchi.

In mezzo, comunque, la solita medaglia schermitrice, che sebbene non sia arrivata ancora del metallo più pregiato e a cui siamo più usi in questo campo, anche oggi ha migliorato lo score sul tabellone generale, grazie alle quattro donne della spada Fiamingo, Navarria, Isola e Santuccio, che regalano gioia bronzea agli azzurri dopo un assalto al cardiopalma vinto 23-21 contro la Cina, e con stoccata decisiva a 6'' dal termine.

SUL PODIO SUL PODIO SUL PODIO! SIAMO ANCORA SUL PODIO! 🥳🥳🥳 Le spadiste Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alberta Santuccio di bronzo a #Tokyo2020!#ItaliaTeam | #StuporMundi | @Federscherma pic.twitter.com/0hMmPmanui — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 27, 2021

Domani è un altro giorno a Tokyo 2020. Un altro giorno per divertirsi, per sognare e per vincere medaglie. Con magari qualche oro, che non guasta mai.