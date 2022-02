Brignone: «Che sogno, è un argento pazzesco»

Sorrisi, gioia e lacrime. «Mi sono emozionata tantissimo, è una giornata incredibile. Sono orgogliosa di quello che ho fatto e contentissima per l'argento, sognavo di portare a casa una medaglia»: così Federica Brignone, argento olimpico nello slalom gigante a Pechino, ai microfoni di Rai Sport dopo la premiazione. «Se penso a tutta la strada fatta dall'anno scorso a oggi è pazzesco - aggiunge - sono migliorata, la mia fiducia è cresciuta durante la stagione. Sono arrivata tranquilla e sono riuscita a godermi la giornata. Le condizioni erano difficili, la neve è veramente strana, ho cercato di sciare nel modo giusto e mi sono concentrata solo su quello»

«Sul podio avrete visto le lacrime, è stata una giornata incredibile», ha aggiunto Brignone. «Ho dovuto aspettare 15 minuti (a causa della breve sospensione legata all'incidente all'americana Nina O Brien, ndr) e in quei momenti ho detto pensa a qualcos'altro». Dopo lo slalom gigante la Brignone gareggerà in tutte le gare femminili dello sci alpino. «Iniziare così è tanta roba, sognavo di portare a casa una medaglia e già l'ho conquistata, tutto il resto vedremo ma io il mio obiettivo l'ho già raggiunto. Una medaglia in gigante, poi... - sorride - quest'anno non ero mai riuscita a mettere due manches insieme, farlo qui oggi è stato fantastico»