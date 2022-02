Chi è Francesca Lollobrigida, medaglia d'argento alle Olimpiadi: dal pattinaggio nel dna al tifo per la Roma, è la pronipote della diva del cinema Gina

Dalle rotelle al ghiaccio, con il sogno a cinque cerchi. Un sogno che Francesca Lollobrigida ha realizzato conquistando oggi la medaglia d'argento nello speed skating 3000m donne ai Giochi Olimpici invernali di Pechino.

Chi è Francesca Lollobrigida

Classe 1991 (il 7 febbraio compirà 31 anni), atleta del gruppo sportivo dell'Aeronautica Militare e pronipote della celeberrima diva del cinema Gina, ha costruito la propria carriera sportiva nello sport del pattinaggio a rotelle, seguendo le orme di papà Maurizio, anche lui pattinatore professionista. Nel corso degli anni riesce ad imporsi a livello nazionale e internazionale conquistando ben 15 Mondiali tra il 2012 e il 2019. La sportiva romana (nativa di Frascati, poi trasferitasi a Roma con la famiglia) vince tutto quello che si può vincere ma sa che che questa disciplina non potrà mai consentirle di provare a misurarsi in un contesto unico come quello dei Giochi olimpici. La sua vita sportiva è a un bivio e a dargli una mano sono proprio i consigli del padre, il quale in occasione delle Olimpiadi di Torino 2006 la spinge a cimentarsi con il pattinaggio di velocità su ghiaccio. Come racconta lei stessa «andavo a pattinare a rotelle dietro le auto per le strade di Roma con mio papà, nelle ore in cui c'era meno traffico. Dopo i Giochi di Torino proprio lui mi ha incoraggiato a dedicarmi al pattinaggio su ghiaccio».

APPROFONDIMENTI OLIMPIADI INVERNALI Olimpiadi invernali, Lollobrigida argento nel pattinaggio di... OLIMPIADI Olimpiadi, vola il curling azzurro: cinque su cinque nel doppio... LA VIGILIA Olimpiadi, Arianna Fontana suona la carica: «Mi sento...

Lollobrigida soffre particolarmente il freddo, come da lei ammesso, ma ciò non la ferma nella nuova avventura. I risultati arrivano e nel 2014 a Sochi fa il suo debutto olimpico, chiudendo 23° nella categoria del 3000m donne. Quattro anni più tardi è a PyeongChang dove riesce a migliorarsi, restando però lontana dal podio: arriva 13° nei 3000m, 10° nei 1500m e 7° nella "mass smart". La terza avventura a cinque cerchi, alla soglia dei 31 anni, era stata battezzata con grande entusiasmo, come confessato a dicembre in un'intervista per Il Messaggero: «Vado alle Olimpiadi per essere competitiva in tutte le gare, non solo nella “mia” Mass start, ma anche nei 1500 e nei 3000». Così è stato e, al primo tentativo utile, a Pechino si è subito messa al collo la medaglia d'argento.

Vita privata e curiosità

Molto eccentrica (non rinuncia mai ai capelli fluo), Francesca Lollobrigida è sposata da luglio con il pattinatore Matteo Angeletti. Molto appassionata di social, ha raccontato tutti i preparativi alle nozze e il giorno del sì attraverso il proprio profilo Instagram. Proprio il matrimonio le ha dato grande stabilità: «Per me avere mio marito Matteo che mi aspetta a casa è una molla che mi spinge ad andare avanti anche quando sono lontana».

Ha una sorella, Giulia, anch'essa pattinatrice sia a rotelle che di velocità.

Quest'anno, prima dell'avventura a Pechino, ha già raccolto quattro podi in Coppa del Mondo (compresi due successi) e due terzi posti agli Europei.