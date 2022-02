Olimpiadi invernali, Lollobrigida argento nel pattinaggio di velocità: prima medaglia per l'Italia

Arriva la prima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Pechino. Se la mette al collo Francesca Lollobrigida nel pattinaggio velocità, sui 3000 metri ed è argento. Una medaglia storica per la romana: è la prima conquistata da un’azzurra in questa disciplina ai Giochi. Gara perfetta dell’atleta dell’Aeronautica che si arrende solo alla favoritissima olandese Irene Schouten. Terza la canadese Isabelle Weidmann. Francesca si conferma così tra le atlete più in forma dell’anno: su cinque 3000 disputati è finita sul podio quattro volte, sfiorando anche il record del mondo nella gara vinta a Salt Lake.