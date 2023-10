Inghilterra-Italia 3-1, Kane e Rashford rimontano il gol di Scamacca. Ora con l'Ucraina è decisiva

Stavolta fa festa l’Inghilterra, una piccola e (poco) significativa rivincita del 2021, quando l’Italia di Mancini fece piangere Wembley e tutto il popolo inglese. Il successo della nazionale di Soutghate contro l’Italia, stavolta è inequivocabile, arriva in rimonta, dopo aver sofferto e tremato nel primo tempo. Perché la squadra di Spalletti ha alzato subito la testa, dando la sensazione e la dimostrazione di poter giocare alla pari contro quelli che hanno inventato il calcio. Ma un tempo non basta, non basta nemmeno Scamacca, che segna la sua prima rete in azzurro, non bastano le idee vincenti di Lucio, vedi ElSha e Udogie lanciati dal primo minuto, quello che emerge è la differente qualità tra Inghilterra e Italia in alcuni reparti, specie in attacco.

Chi ha Bellingham e Kane, di solito vince, poi se concedi trenta metri di campo a Rashford diventa ancora più complicato.

Finisce tre a uno, Bellingham non segna ma si procura il rigore del pareggio e fornisce l’assist al bomber dello United, oltre a regalare magie, personalità e classe. L’ultima rete dell’uragano Harry arriva dopo una doppia gaffe di Scalvini e Bastoni. Spalletti si porta a casa l’amarezza della sconfitta, la sua prima da ct, ma con qualche buona considerazione per il futuro, perché qualche giovane funziona e Scamacca si mette in fila per guadagnarsi una maglia da centravanti della Nazionale. Per la qualificazione a Euro 2024, questa sconfitta sposta poco: all’Italia serviranno 4 punti contro Macedonia e Ucraina. Per arrivare almeno al secondo posto. E Spalletti si accontenta di questo, deve accontentarsi di questo: l’Inghilterra in questo momento è più forte. E lo ha dimostrato.