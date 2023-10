Italia, Spalletti: «Un sogno giocare a Wembley. Creiamo ricordi indelebili come l'abbraccio tra Vialli e Mancini»

Domani, 17 ottobre, ci sarà il primo vero banco di prova per l'Italia di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono attesi dalla trasferta di Wembley contro l'Inghilterra: «Sono felice, vado a giocare una grande partita in un grande stadio. Quello che sognavo e a cui sono arrivato grazie a tutti quelli che mi circondano e me lo hanno permesso. Il calciatore internazionale vede in questa partita l'occasione della qualificazione senza pensare a quelle successive», ha detto il ct azzurro ai microfoni di Sky Sport.

«Sappiamo la loro forza e storia, ma in queste circostanze si sfogano i nostri sogni, questa è la partita in cui ti senti felice di poter superare i limiti, questo significa avere personalità per una squadra tosta e non trovare la scusa nella forza dell'avversario. Non bisogna pensare alle partite-comfort successive, lì sono capaci tutti poi di mettersi in mostra». Il match di Wembley infatti più che per la classifica del girone C, in cui gli inglesi sono capolisti a quota 13, a +3 sul'Italia seconda (a pari merito con l'Ucraina ma con una partita in meno), servirà per testare i progressi di una Nazionale che sembra ancora lontana da quella che ha vinto, proprio a Londra contro la squadra di Southgate, l'ultimo Europeo: «Quella partita rimarrà nella storia della Nazionale.

Ora tocca a noi prenderci delle cose indelebili come lo fu quell'abbraccio tra Mancini e Vialli».

«Lavoriamo sui particolari», ha aggiunto Spalletti, «i calciatori sanno già tante cose, ma bisogna pensare che si può sempre crescere e donare altro. Dobbiamo assumere gli atteggiamenti che rendono felici le persone che ci guardano. Udogie? Si tratta di un ragazzo che deve fare esperienza e riconoscere le situazioni, ma ha un motore incredibile che avanza anche per gli altri. Ci può dare una grande mano in una partita in cui serve forza e fisicità».