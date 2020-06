Morta la leggenda Ubbiali, vinse 9 Mondiali con l'Agusta

È morto all'ospedale di Bergamo, la sua città, l'ex pilota Carlo Ubbiali, leggenda del motociclismo italiano. Il 22 settembre scorso aveva compiuto 90 anni. Vincitore di 9 titoli mondiali (6 nella 125 e 3 nella 250) e di 8 italiani, sempre in sella alla sua Agusta, era di Bergamo come Giacomo Agostini, altra leggenda del motociclismo e che aiutò a formarsi da ragazzo. In particolare negli Anni Cinquanta era stato il motociclista italiano più amato e

seguito, vincitore di 39 gare su 74 disputate. Il 16 dicembre scorso gli era stato assegnato dal Coni il Collare d'oro al merito sportivo, la più alta onorificenza.