Ducati: Dovizioso festeggia il compleanno ma il regalo resta in Svizzera

Il compleanno è oggi, la festa, sperano a Bologna, potrà iniziare all’inizio della prossima settimana. Per i 33 anni di Andrea Dovizioso, Ducati sperava di regalare la conferma ufficiale da parte della Corte di Appello della MotoGp in merito all’oramai famoso cucchiaio montato sulla Desmosedici 2019 che a Losail aveva conquistato con il forlivese una splendida vittoria nell’ennesimo duello che ha caratterizzato l’epoca recente della massima classe motociclistica. Ieri mattina ha avuto inizio a Mies, in Svizzera, il processo con la raccolta di tutte quelle che sono le memorie tecniche delle parti in causa. Una documentazione talmente vasta che ha comportato un’analisi di oltre quattro ore. La giornata, proseguita con l’udienza delle testimonianze, si è conclusa alle 17.30. E allora, per una decisione così delicata, il Tribunale ha deciso di non sbilanciarsi troppo velocemente, e dunque, verosimilmente si dovrà attendere lunedì o al più martedì. La sensazione è che, tra le ipotesi in essere, la soluzione più salomonica potrebbe essere la più accreditata: vittoria confermata ad Andrea Dovizioso, messa al bando del deflettore e al massimo, la revoca dei punti costruttori per la Rossa. È ciò che, tra le altre cose, auspicava Massimo Rivola di Aprilia, duro nel supportare la sua accusa, ma comunque uomo di sport. Se così fosse, allora sì che il compleanno di Dovizioso, potrebbe avere giusta festa. Per spegnere le candeline però serve attendere ancora qualche giorno.