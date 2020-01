La nuova Ducati è rossa e nera. Dall'Igna: «L'unico obiettivo è vincere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Livrea rossa con dettagli neri e cromati per la. La moto che correrà nel campionato motogp 2020 è stata svelata questa sera nello storico Palazzo Re Enzo, in Piazza Maggiore nel centro di Bologna. Durante l'evento, i due piloti ufficiali, insieme all'ad di Ducati Motor Holding Claudio Domenicali e al direttore generale, hanno svelato le nuove grafiche delle Desmosedici GP 20. Tutti d'accordo sull'obiettivo stagionale: provare a vincere Le nuove livree, sulle quali predomina il colore rosso e spiccano alcuni dettagli neri e cromati, faranno la loro prima apparizione in gara il prossimo 8 marzo in Qatar, in occasione del Gran Premio inaugurale della stagione MotoGP 2020. Una nuova emozionante stagione è quindi ormai alle porte, con il primo appuntamento previsto dal 7 al 9 febbraio in Malesia con i test ufficiali MotoGP a Sepang.