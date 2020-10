Petrucci e la Ducati conquistano Le Mans: cadono Rossi e Morbidelli

L'Italia delle due ruote fa festa a Le Mans. Danilo Petrucci, in sella alla Ducati, con il tempo di 45'26"578, ha vinto il Gran premio di Francia della MotoGp, precedendo lo spagnolo Alex Marquez. Terzo Pol Espargarò e quarto Andrea Dovizioso che recupera punti preziosi in classifica mondiale su Fabio Quartararo, soltanto nono. Gara da dimenticare per Valentino Rossi, caduto nel primo giro. A terra anche Morbidelli, Crutchlow e Rins, fuori anche Jack Miller per un problema alla schiena. Per Petrucci si tratta del primo successo in carriera.

LE PAROLE

«È una sensazione incredibile, avevo un buonissimo feeling sull'asciutto, ma sono riuscito a farcela anche sul bagnato, di solito vado veloce con la pioggia. Questo è un sogno, dedico la vittoria a tutte le persone che hanno creduto in me in questi tempi difficili», ha detto Petrucci al termine della gara.

Ultimo aggiornamento: 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA