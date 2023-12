Michael Schumacher «portato in macchina per stimolare il cervello con rumori familiari»

Schumacher torna a bordo di una Mercedes Amg, ma non è il lieto fine che tutti gli appassionati di Formula 1 sperano da tanto. Lex pilota è stato fatto salire sulla vettura per cercare di stimolare il cervello con suoni a lui familiari. A riferirlo è la Bild, autorevole quotidiani tedesco, che ha svelato una delle tecniche riabilitative usate sul 7 volte campione del mondo delle monoposto.

Schumacher, la verità del fratello Ralf: «Grazie a qualche cura moderna qualcosa si è potuto fare, ma niente è come prima»

L'incidente di Schumacher di 10 anni fa

Dieci anni fa, sulle nevi delle Alpi francesi a Meribel, Michael cadeva sulla neve durante una vacanza sulla neve con la famiglia.

La camera sportiva che indossava sul casco ha perforato e il cranio del tedesco che è stato trasportato con urgenza in ospedale ed è rimasto in coma per sei mesi. Da quel giorno le sue condizioni non sono mai state rese note, né tantomeno aggiornamenti sul suo stato di salute con la famiglia che ha mantenuto il massimo riserbo. Ora Schumi è assistito nella sua villa a Gland sul lago di Ginevra in Svizzera da una squadra di specialisti, circa 15 persone, che lo seguono a turno 24 ore su 24.