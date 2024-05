F1, domenica il Gp di Miami: orario e dove vederlo in tv e streaming

Dopo la settimana di sosta, torna la Formula 1 con il Gran Premio di Miami, il primo Gp americano della stagione, il sesto dell'anno. Riflettori puntati sulla Ferrari, dopo il podio di Sainz nel penultimo Gp in Giappone (3° posto) e il precedente successo della Rossa in Australia (1° Sainz, 2° Leclerc). Max Verstappen sembra inarrestabile e comanda con due primi posti consecutivi nelle ultime due gare. Il pilota belga della Red Bull ha già vinto 4 Gran Premi su 5 da quando è iniziata la stagione.

Orario del Gp di Miami

Il Gran Premio di Miami partirà da venerdì 3 maggio con le prove libere alle 18:30 e alle 22:30 con le qualifiche Sprint. Sabato si proseguirà con la Sprint alle ore 18 e successivamente alle 20 con la prima gara del weekend della F1 Academy. Alle 22 di nuovo in pista per le qualifiche della gara. La gara andrà in scena domenica 5 maggio alle ore 22.

Dove vedere il Gp di Miami

Il Gran Premio di Formula 1 a Miami sarà visibile in diretta su Sky, ai canali Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW e sull'app Sky Go.