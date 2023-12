Michael Schumacher, dal mito all'incidente di 10 anni fa: la carriera dell'ex pilota tra vittorie, sfide e controversie

Sono passati esattamente dieci anni da quel lontano 29 dicembre 2013, data che gli appassionati delle corse, ma non solo, ricorderanno di sicuro. Durate una vacanza sulle piste sciistiche di Meribel, Michael Schumacher scioccava il mondo con il suo incidente che gli è quasi costato la vita. L'ex pilota tedesco ha riportato un trauma cranico che lo ha portato al ricovero immediato in ospedale e da quel giorno le sue condizioni sono state avvolte nel mistero. Un epilogo triste per un campione del suo calibro, in grado di cambiare il volto alla Formula 1 e a catturare il cuore dei tifosi Ferrari e non.

Schumacher, la verità del fratello Ralf: «Grazie a qualche cura moderna qualcosa si è potuto fare, ma niente è come prima»