Ibrahimović a Sanremo vestito da Cucinelli, Paris ospite da Red Ronnie

Al via alla serata inaugurale della kermesse dedicata alla musica italiana che quest’anno, a causa del Covid, sarà una prima assoluta per molti aspetti. A partire dall’assenza di pubblico e i severi protocolli di sicurezza. Ma Sanremo è Sanremo e quest’anno vedrà anche una rappresentanza umbra. Zlatan Ibrahimović, durante la conferenza stampa della prima giornata del 71esimo festival di Sanremo, seduto accanto al presentatore Amadeus, ha sfoggiato un look firmato Brunello Cucinelli. L’attaccante del Milano si è presentato ai giornalisti armato di occhiali da sole scuri in un abito petto e mezzo principe di Galles lino lana e seta con camicia denim leggero stone wash e delle semplicissime snakers. Lo stile del re del cachemire è stato solo un assaggio dell’Umbria che in questi giorni farà tappa nella città dei fiori e sul palco del teatro Ariston.Tra i cantanti che si esibiranno al festival, c’è il tifernate Michele Bravi che domani, nella serata dei duetti, salirà sul palco dell’Ariston per affiancare Arisa nel brano “Quando” di Pino Daniele. Un omaggio al grande cantautore con questa celebre canzone del 1991 e colonna sonora del film “Pensavo fosse amore... invece era un calesse” di Massimo Troisi. Per Bravi quello di domani è un ritorno sul palco della città dei fiori, dove è stato in gara nel 2017 con “Il diario degli errori“. Per colmare il grande vuoto dell’edizione di Sanremo 2021, quella all’epoca del coronavirus, orfana di iniziative ed eventi collaterali (se non sui social), importante sarà l’intrattenimento di Casa Sanremo: uno spazio fatto di tanti format dove i protagonisti della kermesse e non solo si incontrano, in onda tutti i giorni, dalle 9.30 fino a tardissima notte sul sito www.casasanremo.it, sui social ufficiali della Casa e su altre piattaforme in network. A fare da apripista agli umbri, ieri nel format “We ahve a dream” con Red Ronnie, in onda tutti i giorni dalle 18.30 alle 20.30, il folignate Andrea Paris, il prestigiatore vincitore dell’ultima edizione di Tu si que vales.Venerdì, sempre a Casa Sanremo con Red Ronnie, sarà il giorno dei Melancholia, il trio composto dai folignati Benedetta, Fabio e Filippo, già passati da X Factor, particolarmente apprezzato da critica e pubblico. Nel backstage della diretta streaming dell’evento parallelo, anche Martina Lorusso (su instagram @momusso), giovane grafica ed illustratrice di Terni, milanese di adozione che ha lavorato con artisti come Niccolò Fabi e Brunori Sas.

