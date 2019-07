Real, Zidane scarica Bale: «Spero vada via molto presto». Super offerta dalla Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non ha giocato perché sta per andarsene. Speriamo che se ne vada presto, sarebbe meglio per tutti. Stiamo lavorando al suo trasferimento in un altro club. Non ho nulla di personale contro di lui, ma arriva un momento in cui le cose sono fatte perché devono essere fatte. Devo prendere delle decisioni e dobbiamo cambiare. Questa è una scelta dell'allenatore e anche del giocatore, che conosce la situazione. Tutto cambierà, non so se tra 24 o 48 ore, ma cambierà. Ed è una cosa buona per tutti». Così, senza troppi giri di parole, Zidane ha scaricato l'attaccante gallese al termine della partita contro il. Immediata la reazione dell'agente del calciatore, Jonathan Barnett, intervistato da As: «E' una vergogna,non ha mostrato rispetto per un giocatore che ha fatto così tanto per il Real Madrid. Giocherà sicuramente in un grande club». Tante le offerte sul tavolo dell'entourage del giocatore, in trattativa con il Jiangsu Suning e il Beijing Guoan. Le due società sarebbero pronte a ricoprire d'oro Bale con una proposta da 25 milioni di euro a stagione. Il gallese (nel mirino pure del Psg) al momento percepisce uno stipendio da 15 milioni di euro all'anno, che in pochi possono permettersi.