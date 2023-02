Zaniolo saluta la Roma: «E' stato un onore vestire quella maglia, eternamente grato»

Poche parole significative. Zaniolo sceglie Instagram per salutare la Roma e i suoi tifosi, il giorno della firma del contratto con il Galatasaray. «Sono arrivato da te che mi hai accolto come se fossi a casa.

Mi hai fatto crescere, mi hai dato una chance che ho provato a cogliere con tutto me stesso, onorando sempre la storia che rappresenti, combattendo per i tuoi colori, sudando per la maglia ogni volta che l'ho indossata.

Questo viaggio è fatto di emozioni uniche che custodirò per sempre, come quel 25 maggio dell'anno scorso, quel gol, quella coppa... tutta nostra. Se ne sono dette tante, fin troppe, ma ora che siamo giunti ai saluti sono io a volerti dire una cosa... È stato un onore. Eternamente Grato».

