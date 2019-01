Roma, Zaniolo superstar: selfie e autografi in discoteca dopo il gol al Torino Foto

Ultimo aggiornamento: 15:20

Non si ferma l'ondata di popolarità che ha coinvolto Nicolò Zaniolo, classe 1999, talentuosa promessa della Roma. Ieri, ad esempio, dopo la vittoria conquistata dai giallorossi contro il Torino con tanto di suo gol, Nicolò si è regalato una serata di divertimento in discoteca con il compagno di squadra Luca Pellegrini e l'ex romanista Gianluca Scamacca, ora al Pec Zwolle. Così, complice la domenica libera concessa dal tecnico Eusebio Di Francesco alla squadra, Zaniolo ha scelto una discoteca in viale del Galoppatoio, a Roma, a un soffio da Villa Borghese, per svagarsi e distrarsi almeno un po'. Selfie, autografi e risate. Ma senza esagerare.