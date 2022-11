Zelewski premiato “come concittadino” di Poli

Da Trigoria al Qatar passando per Poli. E’ l’ultimo episodio di Nicola Zalewski talentuoso esterno sinistro della Roma che a soli 20 anni è in procinto di partire con la sua nazionale (pur avendo cittadinanza sia italiana sia polacca, Zalewski ha scelto di rappresentare il paese di origine dei genitori a livello internazionale) ai prossimi Mondiali di calcio che si disputeranno in Qatar. Sì perché Nicola nato a Poli da genitori polacchi arrivati negli anni ’90 e residenti con mamma, sorella e nonna ancora nella cittadina prenestina ha iniziato a calciare con i pulcini della squadra locale, la Nuova Spes, a soli 6 anni, prima di essere notato da Bruno Conti che lo portò alle giovanili della Roma nel 2011. Il sindaco della cittadina prenestina Federico Mariani lo ha accolto domenica pomeriggio appena conclusa la partita dell’Olimpico pareggiata dalla Roma 1-1 con il Torino per omaggiarlo “come concittadino” con una targa speciale e le mitiche ciambelline al vino polesi come buon auspicio alla sua prossima avventura in terra araba e per fargli sentire l’affetto degli amici e dell’intera cittadinanza, che sarà tutta schierata a tifare Polonia. Zalewski che ha già al suo attivo 7 presenze in nazionale sarà ai mondiali in compagnia di altri 10 giocatori del nostro campionato: i portieri: Wojciech Szczesny (Juventus), Bartlomiej Dragowski (Spezia), Lukasz Skorupski (Bologna), i difensori Jakub Kiwior (Spezia), Kamil Glik (Benevento), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), i centrocampisti Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Fiorentina) e gli attaccanti Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana).