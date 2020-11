Roma, ancora un positivo in Primavera: è Zalewski

Ancora un caso di positività al Covid nelle giovanili della Roma. Nella Primavera giallorossa è risultato positivo Nicola Zalewski. L'annuncio arriva dal profilo Instagram del ragazzo. «Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al coronavirus e sono asintomatico. Per un periodo dovrò rispettare la quarantena ed essere in isolamento. Non vedo l'ora di tornare con la squadra e preparare al meglio il continuo del campionato. Forza Roma!», ha scritto il giocatore di Alberto De Rossi.

