Video hard in discoteca con la fidanzata, la Reggiana sospende il portiere Voltolini

Una serata di divertimento in discoteca assieme alla fidanzata e poi, traditi dall'esuberanza dei vent'anni, la fuga nei bagni del locale per lasciarsi andare al sesso sfrenato. La storia, magari non all'ordine del giorno ma nemmeno così singolare, è diventata un caso nazionale perché la scena hot è stata filmata con uno smartphone diventando presto virale. Inoltre, protagonisti della vicenda sono il portiere della Reggiana (Serie C) Matteo Voltolini e la sua ragazza Juliette Ferrari. Reggiana che ha sospeso il suo giocatore.

«Io credo di non aver fatto niente di male - ha spiegato Voltolini nella trasmissione La Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio 24 - ma capisco il club perché è una cosa che fa clamore e abbiamo un regolamento interno da rispettare. Allo stesso tempo però sono sereno perché avrò modo di spiegare tutto. Non sapevo che ci fosse qualcuno che mi stava riprendendo, ho denunciato il fatto». Fatto sul quale sta indagando la polizia postale.