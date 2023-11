Alvaro Morata ospite a Verissimo: età, moglie, figli e carriera del calciatore

Alvaro Morata sarà ospite oggi, 12 novembre, a Verissimo insieme alla moglie Alice Campello. Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 dalle 16,30, condurrà un'esclusiva intervista alla coppia, sull'onda della felicità e del successo dopo la nascita della loro quarta e ultima bimba lo scorso gennaio.

Conosiamo meglio Alvaro Morata, uno dei calciatori più popolari del momento non solo per la sua bravura ma anche per la notorietà nel mondo social della moglie e per il fatto di essere diventato per la quarta volta papà nonostante la giovane età.