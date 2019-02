Vialli: «Coppa Campioni Juve? Sono stufo di essere stato l'ultimo a vincerla»

«Sono stato l'ultimo ad alzare la Coppa dei Campioni, ne sono orgoglioso ma anche stufo. Vorrei essere stato capitano di un club che la vince un anno sì e uno no. Avrei voluto l'alzasse Buffon al posto di Chiellini ma va bene, piuttosto che Ferrara»: lo dice Gianluca Vialli, sorridendo a Ciro Ferrara presente in platea, premiato con 'Il bello del calcio 2019' durante il Candido Day. «Indossare la maglia della Juve - aggiunge - è un onore e un onere. C'è una storia alle spalle da rispettare. Grande organizzazione e grande mentalità. Il posto adatto per fare il calciatore». E sulla possibilità di vestire la maglia del Milan: «Non è stato un rifiuto ma la scelta di non lasciare la Sampdoria. Ai tifosi rossoneri dico che se fossi andato al Milan, magari non sarebbe arrivato Van Basten quindi dovrebbero ringraziarmi».



«Può essere una prospettiva, ringrazio il presidente Gravina. Sono orgoglioso, un ruolo prestigioso che va fatto con responsabilità. Ho chiesto del tempo per riflettere, ragionamenti che sto facendo con la famiglia. Sarebbe fantastico prendermi cura ancora di Roberto»: lo dice Gianluca Vialli, premiato con 'Il bello del calcio 2019', commentando - al fianco del ct Roberto Mancini - la possibilità di fare il Capo delegazione della Nazionale.

Ultimo aggiornamento: 13:09

