Liverpool-Atletico e Psg-B.Dortmund, dalle 21.00 La Diretta

Ultimo aggiornamento: 19:04

Scendono in campo questa sera ad Anfield Road Liverpool e Atletico Madrid, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I campioni in carica partono da una situazione di svantaggio, la sconfitta per 1-0 subita nella gara di andata, e non sarà facile per Salah e compagni far breccia per almeno due volte nella rocciosa difesa della squadra allenata dal Cholo Simeone, eliminata dalla Juve l'anno scorso proprio a questo livello della competizione, senza subire nemmeno una rete.Paris Saint Germain e Borussia Dortmund scendono in campo questa sera per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'andata i tedeschi si sono imposti per 2-1 grazie alla doppietta del nuovo fenomeno del calcio mondiale, Haaland, inframmezzata dal gol di Neymar per i francesi; nella scorsa stagione entrambe le compagini si sono fermate proprio a livello di ottavi di finale, eliminate rispettivamente dal Tottenham poi finalista e dal Manchester United.