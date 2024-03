Atletico Foligno ko contro Francavilla, ma è già salvezza

Con la sconfitta delle Pelletterie superato dall’Audace Verona per 5-1, l'Atletico Foligno festeggia la matematica salvezza alla prima apparizione nel massimo campionato nazionale.

E’ questo il verdetto principale della diciannovesima giornata del campionato di serie A femminile di calcio a cinque, in un turno che vedeva le folignati fare visita alla seconda della classe il TikiTaka Francavilla. Narcisi e compagne hanno giocato alla pari per tutto l’incontro venendo superate per 2-1 solo grazie ad una realizzazione delle padroni di casa giunta ad una manciata di minuti dalla fine. Le abruzzesi hanno avuto la meglio grazie ad un gol allo scadere di Xhaxho dopo che la prima frazione si era chiusa sull’ 1-1 per merito delle realizzazioni della De Siena e della risposta ospite firmata dalla Ferroni.

Dopo la bella vittoria contro Verona e dopo la sosta per gli impegni della nazionale, il campionato è ripreso con una sconfitta per la squadra del tecnico Battistone, resa indolore dalla matematica certezza di disputare anche il prossimo anno il campionato di serie A.

Ma non finisce qui, perchè a tre giornate dal termine del torneo, rimangono intatte per la squadra della presidente Piorico le chance per agguantare un posto per la fase dei playoff.

Il distacco dall’ultimo spot, quello attualmente occupato dal Kick Off, è di una sola lunghezza e il calendario ha previsto per l’ultima giornata di campionato proprio lo scontro diretto tra le due formazioni

TIKITAKA FRANCAVILLA: Duda, De Siena, Bertè, Xhaxho, Cortés, Vanin, Prenna, Zinni, Carpineta, Ruggieri, Guidotti, Marcelli. All. Gayardo

ATLETICO FOLIGNO: Proietti, Narcisi, Harakawa, Mercuri, Bisognin, Paggi, Ferroni, Magnini, Corboli, Zelli, Pantalla, Cecconi. All. Battistone

Reti: 1'50" pt De Siena, 16’ pt Ferroni, 18' st Xhaxho

AMMONITE: Cortés

ARBITRI: Ivo Colangeli (Aprilia), Marco Moro (Latina) CRONO: Gianluca Rutolo (Chieti)