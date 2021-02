Il Real vince a Valladolid e riapre la Liga: ora l'Atletico ha solo 3 punti di vantaggio

A Madrid è sempre derby. Tre punti d'oro per il Real, che nonostante i suoi nove infortunati, riesce comunque a imporsi a Valladolid e a riportarsi, così, a solo 3 punti dall'Atletico, uscito con un solo punticino dalla doppia sfida ravvicinata col Levante. Liga riaperta grazie a una rete solitaria di Casemiro (sebbene i blancos abbiano giocato una partita in più rispetto ai cugini colchoneros) e iniezione di fiducia in vista della trasferta Champions di Bergamo contro l'Atalanta mercoledì prossimo. Oggi in campo il Bar‡ellona che nel primissimo pomeriggio ospita il Cadice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA