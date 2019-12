Verona-Roma, dalle 20,45 la Diretta le formazioni

Ultimo aggiornamento: 16:42

Verona e Roma si affrontano questa sera nel posticipo domenicale delle ore 20.45. Gli scaligeri, dopo il successo della scorsa settimana sulla Fiorentina, giocano nuovamente di fronte ai propri tifosi e cercano un nuovo risultato di prestigio per sognare un avvicinamento alle prime posizioni della classifica, mentre i giallorossi, 3-0 sul Brescia domenica scorsa, vogliono mettere pressione al Cagliari impegnato domani sera contro la Sampdoria nella lotta per la conquista del quarto posto.(3-4-2-1): 1 Silvestri; 13 Rrahmani, 15 Bocchetti, 21 Gunter; 5 Faraoni, 34 Amrabat, 32 Pessina, 88 Lazovic; 20 Zaccagni, 14 Verre; 10 Di Carmine. In panchina: 22 Berardi, 3 Vitale, 33 Empereur, 98 Adjapong, 27 Dawidowicz, 25 Danzi, 8 Henderson, 9 Stepinski, 66 Tutino, 30 Wesley, 29 Salcedo. Allenatore: Juric. .(4-1-4-1): 13 Pau Lopez; 37 Spinazzola, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 42 Diawara; 17 Under, 7 Pellegrini, 21 Veretout, 99 Kluivert; 9 Dzeko. In panchina: 63 Fuzato, 1 Cardinali, 24 Florenzi, 18 Santon, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 15 Cetin, 8 Perotti, 77 Mkhitaryan, 48 Antonucci, 19 Kalinic. Allenatore: Fonseca: Guida di Torre Annunziata