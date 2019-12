Lazio, Immobile non si ferma più: altri due gol all'Udinese

Ultimo aggiornamento: 18:06

Non ha intenzione di fermarsi e ha messo la Juventus nel mirino,. L’attaccante della Lazio segna un’altra doppietta nella vittoria contro l’Udinese all’Olimpico. Il primo gol di sinistro, sfruttando un assist di Milinkovic. Il secondo su rigore di destro, spiazzando Musso. E pensare che il bottino sarebbe potuto aumentare, se non avesse ceduto il penalty del 3-0 a Luis Alberto. Sono 22 le reti totali in stagione, di cui 17 in campionato. Numeri da record che permettono al giocatore di Torre Annunziata di poter lottare con i bomber d’Europa per la Scarpa d’oro. I gol consecutivi sono nove, non abbastanza per battere il record di Quagliarella e Batistuta, fermi a quota 11 gol di fila in Serie A. La prossima gara sarà contro la Juventus in casa, poi giovedì 12 dicembre la sfida contro il Rennes in Europa League e lunedì 16 la trasferta di Cagliari, ultimo impegno prima della finale di Supercoppa italiana a Riad, in Arabia Saudita, sempre contro i bianconeri. La priorità di Immobile, comunque, resta la Champions League. Da vero uomo squadra antepone le logiche del gruppo alle gioie personali. E con i suoi i gol sarà ancora più semplice mantenere il terzo posto.