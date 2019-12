Napoli-Bologna 0-0 La Diretta annullato un gol di Lozano

Ultimo aggiornamento: 18:16

Napoli senza vittorie da 5 partite consecutive in campionato, durante le quali ha collezionato 4 pareggi - 2 al San paolo e 2 in trasferta - e la sconfitta dell'Olimpico al cospetto della Roma; Bologna un po' al palo dopo il buon inizio di stagione: il pareggio col Parma ha interrotto la strisce di 3 sconfitte consecutive, ma in trasferta non vince dal 3-4 di Brescia della terza di campionato.(4-4-2) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Maksimovic; Elmas, Ruiz, Zielinski, Insigne; Lozano, Llorente.(4-2-3-1) Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio.Si affrontano quest'oggi alle 18 due delle squadre più in difficoltà del lotto di partecipanti al massimo campionato italiano, Napoli e Bologna. I partenopei vengono dal pareggio di Milano e dal successivo durissimo impegno di Champions, e questo pomeriggio hanno una chance importantissima per incamerare i 3 punti e non perdere ulteriormente contatto con le prime posizioni di classifica; ugualmente, i felsinei, hanno bisogno di fare risultato per mantenersi a distanza dalla zona retrocessione.