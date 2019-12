Doppietta Lautaro: l'Inter batte la Spal e scavalca in vetta la Juventus

L’Inter non si ferma e grazie a uno scatenato Lautaro Martinez vince a San Siro 2-1 contro la Spal e sorpassa la Juventus (2-2 in casa contro il Sassuolo) in testa al campionato. Antonio Conte si gode il primato, consapevole che la sua squadra dovrà continuare a lottare e stringere i denti vista l’emergenza infortuni. Già a partire della gara casalinga di venerdì 6 dicembre contro la Roma. Nel frattempo, il club di via Liberazione si gode Lautaro Martinez che con questa doppietta sale a otto gol in campionato, 13 stagionali contando anche i cinque firmati in Champions. Numeri da fuoriclasse che fanno comprendere il suo ottimo momento. Senza dimenticare Lukaku, che ormai si trova a occhi chiusi con l’argentino, il suo compagno di reparto. La Spal gioca un brutto primo tempo, subendo le iniziative dei nerazzurri, che passano in vantaggio al 16’. Errore di Valdifiori a centrocampo, Lautaro Martinez si invola nella porta avversaria e insacca in diagonale. Berisha poi salva due volte su Lukaku e Brozovic, ma al 41’ non può nulla sul colpo di testa di Lautaro Martinez, bravo finalizzare un cross di Candreva. Nella ripresa la Spal torna in gara con Valoti, ma dopo un inizio più che convincente, la squadra di Leonardo Semplici si spegne e viene salvata in altre due occasioni da Berisha, che nega la tripletta a Lautaro Martinez.

