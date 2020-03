Uefa, Siviglia-Roma e Inter-Getafe rinviate ufficialmente. Si va verso gara secca in campo neutro

Inter e Roma rinviate. Finalmente arriva il comunicato dell'Uefa. Che dice: «A seguito delle restrizioni di viaggio imposte ieri dalle autorità spagnole tra la Spagna e l'Italia, le partite Siviglia-Roma e Inter-Getafe di Europa League non si svolgeranno come previsto domani, 12 marzo 2020. Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito». Lo ha comunicato la Uefa sul proprio sito ufficiale. E la soluzione che sta cercando di portare avanti la Uefa per Inter-Getafe e Siviglia-Roma e di una gara secca in campo neutro

Ultimo aggiornamento: 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA