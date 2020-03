Coronavirus: Roma, salta la trasferta di Europa League a Siviglia

La Roma non potrà partire per la Spagna dove domani alle 18.55 era prevista la partita di Europa League contro il Siviglia. A comunicarlo è il club giallorosso con un tweet pubblicato sul suo profilo inglese: «L’AS Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla Uefa». Nella giornata di ieri il governo iberico tramite un provvedimento ha bloccato tutti i voli diretti provenienti dall’Italia a partire dalla mezzanotte di oggi con decorrenza fino alla mezzanotte del 25 marzo. A quel punto sono cominciate una serie di trattative tra la Uefa e la Spagna per permettere ai giallorossi di raggiungere ugualmente Siviglia con un charter precedentemente prenotato e una delegazione ridotta di componenti formata da squadra, allenatore e staff. Niente di fatto, il via libera non è arrivato e, dunque, la Roma ha scelto di non raggiungere Siviglia nemmeno per vie traverse. Si stava valutando a Trigoria, infatti, la possibilità di un percorso alternativo: tappa intermedia a Faro nel sud del Portogallo e con due ore di pullman per raggiungere la città andalusa (201 chilometri).

Una decisione, quella della Roma, che l’allenatore Paulo Fonseca ha caldeggiato in un’intervista di ieri rilasciata alla agenzia Efe: «C'è qualcosa che è più importante del calcio ed è la salute delle persone. Penso che in questi giorni verranno prese decisioni molto importanti e non dovrebbero essere prese solo dai rispettivi campionati, ma dovrebbero essere prese in collaborazione con la Uefa. Non possiamo fermare la Serie A e poi giocare Valencia-Atalanta. Il coinvolgimento della Uefa sarà molto importante per tutti i campionati».



