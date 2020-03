«L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia per il coronavirus. Vuol dire che è assurdo parlare di campo neutro per il calcio»: così il presidente dell'Associazione calciatori, Damiano Tommasi commenta l'ipotesi avanzata dal dg del Getafe che l'Uefa ha proposto di giocare la gara dell'Europa League con l'Inter in un paese terzo. «Siamo tutti coinvolti, purtroppo in questa emergenza non esiste campo neutro» ha aggiunto.

