Udinese-Milan La Diretta dalle 12.30: formazioni ufficiali, Gotti punta su Deulofeu, Pioli si affida a Ibra

Il Milan apre la domenica di serie A sul campo dell'Udinese. Obiettivo dichiarato per Pioli: cercare i tre punti per restare davanti a tutti, rispondere alla vittoria di ieri dell'Atalanta e, soprattutto, per allungare sull'Inter fermata ieri dal Parma. I rossoneri si affidano allo straripante Ibrahimovic di questi giorni e a Gigio Donnarumma che, guarito dal Covid, si riprende il suo posto tra i pali.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, Samir, De Maio, Rodrigo Becao; De Paul, Arslan, Pereyra; Pussetto, Okaka, Deulofeu. All.: Gotti

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rafael Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli

Ultimo aggiornamento: 11:43

