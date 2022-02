Ucraina, solidarietà dalla UEFA. E la finale di Champions League non si giocherà in Russia

La UEFA prende posizione in merito alle ultime vicende internazionali e, attraverso una nota diffusa sul proprio sito web, «condivide la significativa preoccupazione della comunità internazionale per la situazione della sicurezza che si sta sviluppando in Europa e condanna fermamente l'invasione militare russa in corso in Ucraina». Come massima organizzazione del calcio continentale «sta lavorando instancabilmente per sviluppare e promuovere il calcio secondo valori europei comuni come la pace e il rispetto dei diritti umani, nello spirito della Carta olimpica. Rimaniamo risoluti nella nostra solidarietà con la comunità calcistica in Ucraina e siamo pronti a tendere la mano al popolo ucraino. Stiamo affrontando questa situazione con la massima serietà e urgenza; le decisioni saranno prese dal Comitato Esecutivo Uefa e annunciate domani».

Con ogni probabilità, proprio riguardo questo ultimo punto, si andrà verso lo spostamento della sede per la finale della Champions League prevista a San Pietroburgo il 28 maggio 2022.