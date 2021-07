"Totti" in maglia Lazio: la foto a Roma dopo la vittoria degli Europei fa il giro del web

Lunedì 12 Luglio 2021, 12:39

È vero che sono notti magiche, ma qui la magia è davvero grossa. Un tifoso, con la maglia della Lazio... di Totti: sì, è successo in centro a Roma, dove un ragazzo ha attirato l'attenzione di tantissimi che stavano festeggiando l'Italia campione d'Europa. Maglia biancoceleste, il 10 del capitano della Roma e il nome in bella vista.

Uno "scambio" di mercato che sarebbe stato impossibile ipotizzare, eppure è solo una delle tante follie viste tra le strade della capitale ma non solo. Moltissimi si sono fermati per scattare una foto a quella maglia, per la quale però non c'è una vera e propria spiegazione. Facile pensare che non sia un tifoso né dell'una né dell'altra squadra della capitale: sarebbe un affronto troppo grande, in entrambi i casi.