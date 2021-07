Italia campione d'Europa, Bonucci urla in campo agli inglesi: «Dovete mangiare ancora tanta pastasciutta»

Lunedì 12 Luglio 2021, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 12:20

«Mangiate ancora pastasciutta», urla Bonucci in campo subito dopo il trionfo dell'Italia contro l'Inghilterra agli Europei. Il giocatore juventino cammina accanto a Chiellini e durante i festeggiamenti si lascia sfuggire uno sfogo contro gli inglesi: «Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta», ripete rivolto agli spalti mentre i tifosi italiani sono in festa. E sfugge anche qualche parola di troppo. Il video sottotitolato è stato condiviso dal profilo social Londononeradio, la radio italiana ufficiale in Uk, ha suscitato qualche polemica: «Vittoria meritata, ma questo modo di esultare è un po' fuoritono».

