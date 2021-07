Euro 2020, gli scozzesi fanno festa per la vittoria dell'Italia: il tricolore sventola a Glasgow

Lunedì 12 Luglio 2021, 10:21 - Ultimo aggiornamento: 10:59

Il nemico del mio nemico è mio amico, recita un antico adagio. Ed è così naturale che gli scozzesi, soprattutto quelli con un cuore indipendentista e ancora ferito dalla eliminazione agli europei, facciano festa assieme agli italiani per la storica vittoria a Wembley. “Almeno ci sono dei britannici felici”, chiosa il Daily Mail, portavoce di una Inghilterra inconsolabile per a partita Italia-Inghilterra finita 4-3 ai rigori.

Scotland fans go crazy, waving Italy flags, as they watch #ITA beat #ENG in the final of #EURO2020 pic.twitter.com/3fsy0KkdFa — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 12, 2021

Ma le immagini che arrivano da Edimburgo, da Glasgow, e dai più remoti recessi delle Highlands sono inequivocabili. Si vedono tifosi con la maglia azzurra, sopra quella della nazionale scozzese, pub decorati a festa con la bandiera italiana.

E ci sono giornali come The National, che già aveva pubblicato una copertina con Mancini in chiave Bravehart, che con entusiasmo titola “It’s coming Rome”, sperticandosi in elogi nei confronti di Mancini “The Bruce”, che indirettamente ha salvato l’onore scozzese.

Nei maxischermi all’aperto a Glasgow, si vedevano solo tifosi con il tricolore e con la maglietta azzurra. E ci sono utenti di Twitter che hanno pubblicato immagini dell’Italia con, aggiunte a mo’ di omaggio, le città di Edimburgo, Glasgow, Abordeen.

E c'è chi brinda con un whisky invecchiato e torbato, chiamato guardacaso "Jack and Victor" scrivendo (con refuso) "grazia" Italia. Quasi un gemellaggio sportivo, e anche qualcosa di più. Un riscatto dell’orgoglio ferito, e onore a una grande impresa: battere gli inglesi sul loro terreno, a Wembley, dopo che i tifosi avevano fischiato l’inno di Mameli.