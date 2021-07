Italia campione d'Europa: «Fa male», «Rovinata la festa del Coming home». Le reazioni della stampa britannica

All'indomani dell'Italia campione d'Europa a Euro 2020, la stampa mondiale celebra la vittoria dei calciatori azzurri mentre dalle pagine dei giornali britannici traspare dolore e delusione per una sconfitta inattesa che colpisce l'orgoglio dei Tre Leoni. Titoli di lacrime e polemiche, che ritrovano nella conquista della finale europea una consolazione per l'atteso e poi mancato "ritorno a casa" .

«Tutto finisce in lacrime»: il Daily Mail apre così la sua edizione online odierna con una foto di tifosi delusi e rattristati. «L'Italia prolunga i 55 anni di dolore dei Tre Leoni», commenta Il tabloid britannico, che per tirare su il morale dei sudditi di Sua Maestà ricorda che almeno «la sconfitta ai rigori è stata mitigata dalla soddisfazione che l'Inghilterra ha raggiunto la sua prima finale importante dopo la vittoria della Coppa del Mondo del 1966». I giocatori inglesi sono definiti «Cuori di leone fino all'ultimo».

Dello stesso tenore l'articolo di apertura della Bbc: «Il tentativo dell'Inghilterra di porre fine ai suoi 55 anni di attesa per un trofeo importante si è concluso con la familiare agonia della sconfitta ai rigori quando l'Italia ha conquistato la corona di Euro 2020 a Wembley», scrive l'emittente sul suo sito. E poi: «L'Inghilterra rimane senza un trofeo importante dal 1966, quando sconfisse la Germania Ovest nella finale dei Mondiali per 4-2».

«Euro 2020: l'Inghilterra se ne è andata cantando la stessa vecchia canzone mentre l'Italia rovina la festa del "ritorno a casa"». «La maledizione dei rigori nega all'Inghilterra il suo sogno», titola il Times che commenta: «Quando un portiere italiano si è tuffato a sinistra per assicurarsi il trofeo di Euro 2020, l'Inghilterra ha perso la sua prima finale di un campionato dai Mondiali del 1966...».

L'Independent e il Guardian aprono le loro edizioni online questa mattina con la denuncia del premier britannico Boris Johnson - fatta qualche ora fa via Twitter - degli «insulti razzisti» nei confronti dei giocatori inglesi dopo la sconfitta. I giocatori della nazionale inglese «meritano di essere trattati da eroi», non coperti da «insulti razzisti sui social media», ha tuonato il leader conservatore sottolineando che i «responsabili di questi spaventosi abusi dovrebbero vergognarsi di se stessi». Come ha fatto anche la ministra dell'Interno Priti Patel, che sempre su Twitter ha scritto: «Sono disgustata che i giocatori dell'Inghilterra che hanno dato tanto per il nostro Paese quest'estate siano stati oggetto di vili abusi razzisti sui social media».

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.

Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021