Tottenham, Pochettino: «Real Madrid? Allenti a Valdebebas ma non ci abbiamo dormito»

«Il Futuro? Non ho altri obiettivi se non allenare il Tottenham, non ho il coraggio di sognare a lungo termine, il calcio ti mette dove meriti. Il Real Madrid? Ci siamo allenati a Valdebebas ma non ci abbiamo dormito. Florentino mi ha detto che potrò dormire lì solo quando diventerò l'allenatore del Real». Lo ha dichiarato il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino in un'intervista rilasciata a El Partidazo de Cope. L'allenatore argentino impegnato nella finale di Champions League contro il Liverpool è stato accostato a diversa squadre, tra cui la Juventus. «Il futuro non dipende dal risultato della finale, il progetto è di cinque anni in cui l'obiettivo era quello di portare il Tottenham al miglior livello del mondo e giocare la finale di Champions un anno dopo aver finito lo stadio. È importante sapere cosa pensano il presidente e il proprietario del club per il futuro».

Ultimo aggiornamento: 16:19

