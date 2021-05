Euro 2020, a rischio la partecipazione di Verratti: stagione al Psg finita per lui

Stop di 4 o 6 settimane per il centrocampista del Psg Marco Verratti: a rischio la sua partecipazione all'Euro 2020. «Marco è molto deluso, come tutti noi - ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico del Paris Saint Germian, Mauricio Pochettino -. Non sarà disponibile da qui a fine stagione. Spero che sia pronto per l'Europeo», così Pochettino commentando le brutte notizie sul giocatore azzurro vittima di una lesione al legamento collaterale medio del ginocchio destro in allenamento la scorsa settimana e assente domenica a Rennes. Dopo gli accertamenti strumentali di ieri, il club parigino ha valutato i tempi di recupero del centrocampista che dovrà stare fermo almeno tra le quattro e le sei settimane.

