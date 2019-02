Torna il Panini Tour: le figurine dei calciatori invadono oltre 30 città

Torna l'appuntamento con il 'Panini Tour Up! 2019'. L'iniziativa promozionale per il lancio della collezione 'Calciatori 2018-2019' avrà inizio nel weekend del 23-24 febbraio prossimi per concludersi il 31 marzo. Decine di migliaia di piccoli e grandi collezionisti potranno così darsi appuntamento per scambiare i propri doppioni e per partecipare a quiz e giochi a premio. Inoltre, coloro che avranno completato interamente l'album potranno accedere all'area esclusiva del 'Panini Box', dove riceveranno un kit di regali e il timbro ufficiale 'Album Completatò. Il 'Panini Tour Up! 2019' seguirà tre percorsi, toccando oltre 30 città per un totale 36 tappe e 48 giornate evento. Innanzitutto, un coloratissimo villaggio girerà tutta l'Italia, da sud a nord, toccando le piazze di 6 grandi città, con partenza da Napoli nel weekend del 23 e 24 febbraio per arrivare a Brescia il 30 e 31 marzo. Previste anche due tappe speciali a Gaeta e Reggio Emilia in occasione del Festival dei Giovani. Il secondo percorso del tour si svilupperà all'interno di 24 filiali del gruppo Intesa Sanpaolo in altrettante città a partire da San Donà del Piave, Rho, Perugia e Lecce. Il terzo percorso invece avrà come location importanti centri commerciali di sei città, a partire da Udine. Sarà possibile seguire le varie tappe su www.calciatoripanini.it, la pagina Facebook «Calciatori Panini», il canale YouTube della collezione oltre al feed Twitter ed al profilo Instagram «Figurine Panini». La collezione dei Calciatori Panini 2018-2019 comprende q734 figurine di grande formato su giocatori e squadre di Serie A e Serie B, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile. L'album di 128 pagine conserva il grande formato inaugurato con successo nella scorsa edizione.

