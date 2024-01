Panini gratis, a Ostiense centinaia di ragazzi in fila dalle 9 di mattina per i burger di Cicciogamer89

Ormai è quasi una moda. Offrire panini gratis per aperture di locali o iniziative particolari è diventato un modo per attirare incredibilmente l'attenzione dei ragazzi. È successo nei mesi scorsi a Roma e lo ha fatto di nuovo Mirko Alessandrini, conosciuto da tutti come Cicciogamer89: lo youtuber da milioni di fan, che intrattiene giocando ai videogiochi, ha aperto per un giorno il suo locale di burger a Ostiense. E ha offerto cibo gratis a tutti. Il risultato? Decine di metri di coda fin dalle 9 del mattino.

«Avete sentito bene, in occasione dell’apertura per un giorno dello store dei Burger di Cicciogamer89 avrai l’occasione di incontrare Ciccio e mangiare gratis», il post sui social diffuso nei giorni scorsi. Un appello al quale hanno risposto in tantissimi, che si sono riversati oggi dalle prime ore del mattinio in via Pellegrino Matteucci 58. Lì hanno potuto assaggiare i burger, ma a chi ha fatto più ore di coda sono stati offerti in mattinata anche i cornetti.