Torino, tamponi tutti negativi ma niente partenza. Intanto la Lazio dirama i convocati

Lazio-Torino non si giocherà. Almeno oggi alle 18.30 quando era in programma il primo anticipo del turno infrasettimanale. Per i granata però c'è una buna notizia: sono tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati, che lasciano a otto il numero dei giocatori positivi al Covid-19. La squadra, che sta rispettando la quarantena imposta dall'Asl fino alle 23.59 di questa sera, attende l'ok per riprendere gli allenamenti in gruppo, così da poter preparare la trasferta di Crotone in programma domenica 7 marzo.

Intanto la Lazio segue il suo programma regolarmente, come se la partita di stasera si dovesse giocare. E infatti Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per una partita che non ci sarà. Un segnale che ricorda sempre più il precedente Juve-Napoli. Di cui tutti volevano evitare la replica, ma che ormai sembra inevitabile.

