Torino-Spal, Semplici: «Vittoria che ci dà fiducia». Mazzarri: «E' un triste Natale»

Semplici è salvo e rivede la salvezza. «Devo dare merito ai ragazzi, in settimana ho visto come hanno lavorato e sapevo che avremmo fatto una bella prestazione. Nonostante le tante assenze i ragazzi hanno dato tutto contro una squadra importante. È una vittoria che volevamo e che cercavamo da tempo, deve darci fiducia e consapevolezza». Lo ha detto l'allenatore della Spal, Leonardo Semplici, ai microfoni di Dazn. «Giocando così possiamo giocarci il nostro obiettivo fino alla fine e dare del filo da torcere anche a squadre superiori a noi - ha proseguito -. Abbiamo le qualità per fare meglio, dobbiamo crederci e lavorare. L'atteggiamento di oggi deve essere il nostro punto di partenza: non avevamo niente da perdere, dovevamo solamente reagire. Una volta tanto è andata come l'avevamo preparata. Questa vittoria ci fa passare un Natale un pò più dolce»



«Il momento è difficile, mi spiace: non sarà un buon Natale». Non nasconde la delusione Walter Mazzarri dopo lo scivolone del Torino, battuto in casa dalla Spal ultima in classifica. «I momenti negativi li conosco e vanno fatti passare - aggiunge il tecnico granata -. La prestazione, però, soprattutto quando siamo rimasti in 10, è stata encomiabile». Una «partita stregata», secondo Mazzarri: «abbiamo preso gol quando Ansaldi era fermo e siamo rimasti in 10 per due gialli opinabili». Proprio in 10 è arrivato il cambio per cercare i tre punti, con l'inserimento di Zaza per Lukic: «E' difficile vedere una squadra in 10 che attacca così tanto come il Torino, nel calcio moderno anche squadre blasonate pagano l'inferiorità numerica. Ho messo un altro attaccante e ho rischiato più del dovuto, forse ho sbagliato - ammette il tecnico -. Abbiamo creato ma abbiamo pagato questa palla messa dentro quando mancava un difensore per chiudere Petagna»

Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre, 00:10

