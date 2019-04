Torino, Mazzarri: «Siamo la rivelazione del campionato»

«Che siamo la rivelazione del campionato è evidente. Basta riguardare la griglia di partenza e vedere dove siamo ora. Dopo tanti anni i nostri colori sono tornati veramente lì a lottare per qualcosa di importante e non so ancora per quale dei due traguardi. Può essere uno o l'altro. Sembrava un sogno essere a cinque giornate dalla fine a 3 punti dal quarto posto. Il Toro era tantissimo che non lottava sino alla fine per questo obiettivo». Si gode la vittoria e una classifica che lo vede in piena corsa per l'Europa, Walter Mazzarri. «Quelli di oggi sono punti importanti. Ci sono state partite dove avremmo meritato di più e invece abbiamo raccolto di meno. Oggi abbiamo recuperato in una gara dove abbiamo fatto meno bene che in altre partite. Nel primo tempo - ha spiegato Mazzarri - siamo partiti molto male per merito del Genoa che ci pressava e ci rendeva la vita difficile. Nell'intervallo ci siamo guardati in faccia e mi sono arrabbiato molto, poi in campo abbiamo giocato come sappiamo. Alla fine abbiamo meritato la vittoria e salvato la partita con una parata spettacolare da campione di Sirigu nel finale». E nonostante il traguardo più ambito sia ad appena tre punti Mazzarri ci tiene a specificare di non aver mai parlato apertamente di Champions. «L'unica cosa che posso dire è che partita dopo partita daremo il massimo ad iniziare dalla sfida di domenica proprio con il Milan».

© RIPRODUZIONE RISERVATA