Torino, Mazzarri: «Chiedo una prova di carattere, dobbiamo fare il salto di qualità»

Ultimo aggiornamento: 14:22

TORINO – L’occasione di volare in testa alla classifica insieme all’Inter è a portata di mano, per un Toro che chiuderà la terza giornata di A lunedì sera contro il Lecce. Walter Mazzarri lascia l’entusiasmo ai tifosi e tiene alta la tensione dei suoi nella conferenza di vigilia. “Non c’è mai una partita scontata. Il Lecce gioca a memoria, dobbiamo stare attenti e dimostrare di essere cresciuti mentalmente con le squadre più abbordabili. Sapete quanti errori abbiamo fatto, chiederò ai miei giocatori una prova di carattere, dobbiamo fare il salto di qualità. Abbonati record? Una cosa bellissima, i ragazzi hanno bisogno di sentire i tifosi vicini, spero di trovare lo stadio caldissimo per superare questo ostacolo”. Il caso Nkoulou è definitivamente rientrato. “Era un giocatore importante, gli ho parlato in faccia. Gli ho detto che riparte da zero, ora le gerarchie sono diverse e lui deve riconquistare il posto. Ci sono altri 5 difensori forti davanti a lui, che meritano rispetto. Poi deciderò io. Verdi è arrivato da un altro club, ha bisogno di un po’ di tempo, deve prendere i ritmi. Il rinnovo di contratto? Per me i contratti sono una formalità, finché c’è stima c’è tutto. Quando la società vorrà e ci siederemo sarà facile. Per quelli come me basta una stretta di mano, non c’è bisogno di firmare. Zaza? Sta bene è recuperato ed è a disposizione. Lukic? Oggi lo testiamo, sembra possa essere disponibile. Di Falque è difficile dirlo perché ha giocato con la Primavera. Mercato? La società ha fatto il meglio possibile”.